Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Семетей Черикбаев назначен первым заместителем полномочного представителя правительства в Нарынской области.

Он сменил Касена Асизова, который освобожден от должности согласно поданному заявлению об увольнении по собственному желанию.

Ранее Семетей Черикбаев был акимом Нарынского района.

Лев Васильев сдал мандат депутата Бишкекского горкенеша.

Он был депутатом от фракции СДПК четырех созывов БГК. Несколько лет возглавлял теплоэлектроцентраль столицы.

Лев Васильев ушел по состоянию здоровья.

Ранее от депутатства отказался лидер фракции СДПК в Бишкекском городском кенеше Эрмек Усубалиев.

Назначен ряд судей местных судов.

Из девяти кандидатов, предложенных Советом по отбору судей Кыргызской Республики, президент согласился по девяти.

Читайте по теме Оправдание изнасилования 13-летней девочки. Айбек Эрнис уулу объяснил приговор

Изучив данные, Сооронбай Жээнбеков вернул материалы по одному кандидату — Айбеку Эрнис уулу, который известен также тем, что вынес обвинительный приговор в отношении экс-депутата Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова по статье «Коррупция».

Назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Первомайский районный суд Бишкека: Абдуразак Боромбаев, Жаныбек кызы Венера, Кундус Исаева, Эмилбек Каипов, Алмаз Калыбаев, Айнура Сатарова, Марат Сыдыков, Мирлан Термечиков, Айгуль Уметова.

О кадровых перестановках с 13 по 17 июля читайте здесь.