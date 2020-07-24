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Власть
Сюжет: Безопасный город

На 145 миллионов сомов штрафов от «Безопасного города» купят машины для скорой

Штрафы по проекту «Безопасный город» направят на покупку автомобилей для Станции скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, Кубатбек Боронов поручил Фонду обязательного медицинского страхования срочно подготовить документацию для закупа машин скорой помощи на 145 миллионов сомов, аккумулированных специально для этой цели по проекту «Безопасный город».

Минздрав уже начал соответствующую подготовительную работу.

Приоритетное внимание уделят вопросу добросовестного и эффективного освоения денег, аккумулированных со штрафов при нарушении Правил дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160546/
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