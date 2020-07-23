Сооронбай Жээнбеков: Поддержка экспортного потенциала Кыргызстана усилится

«Кыргызстан — страна экологически чистой сельхозпродукции, мы и далее будем продвигать этот бренд. Поддержка сельских предпринимателей в рамках государственной политики регионального развития будет усилена», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня во время посещения фермерского хозяйства в селе Кок-Кашат Таласского района.

Руководитель хозяйства Данияр Султаналиев рассказал, что на общей площади в 8 гектаров выращиваются 10 сортов яблок, груши, а также вишня, абрикос, слива. Имеются современные холодильные помещения на 150 тонн для хранения продукции. Более 60-80 тонн яблок и груш ежегодно экспортируется в Казахстан и Узбекистан, годовой доход хозяйства составляет порядка 4 миллионов сомов.

Вместе с этим хозяйство производит и реализует около 30 тысяч саженцев в год и оказывает услуги другим фермерам по хранению их продукции.

Сооронбай Жээнбеков осмотрел фруктовый сад, побеседовал с фермером об имеющихся проблемах. Глава государства отметил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, предприниматели должны продолжать работать для того, чтобы экономика страны смогла быстрее преодолеть возникшие трудности и восстановиться после кризиса. Он заверил, что реализация государственной политики регионального развития, в частности по поддержке предпринимателей на местах, не будет приостановлена.

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что местные власти должны тесно работать с предпринимателями на местах и оказывать им всестороннюю поддержку, что в свою очередь должно благотворно сказаться на наращивании экспортного потенциала республики. Он призвал соответствующие государственные органы и местные власти оказать содействие местному фермеру, напомнив, что львиная доля кредитного портфеля финансовых институтов КР направляется в регионы для поддержки сельских предпринимателей», — говорится в сообщении.