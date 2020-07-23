Президент пообещал, что в каждой области построят комплексные больницы

«Стационары обязательно нужны, за короткое время они показали свою эффективность, значительно снизив нагрузку на медицинские учреждения. Но мы также начнем строительство комплексных больниц во всех регионах», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время посещения дневного стационара в Таласе.

По информации полномочного представителя правительства в области Марата Мураталиева, дневной стационар рассчитан на 100 койко-мест. Со дня открытия за помощью сюда обратились более тысячи человек.

В беседе с медицинским персоналом глава государства отметил, что местные власти примут все меры по доставке необходимых лекарств и медицинских изделий в регионы. Он подчеркнул необходимость полного и своевременного обеспечения стационара лекарственными препаратами и медицинскими средствами.

Сооронбай Жээнбеков заверил, что будет начато строительство комплексных больниц во всех областях с привлечением инвесторов.

Он еще раз выразил благодарность медицинским работникам, которые стали основной движущей силой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент положительно отозвался о дисциплинированности и ответственности жителей Таласской области, что позволяло продолжительное время сдерживать проникновение коронавирусной инфекции в регион.

Сооронбай Жээнбеков осмотрел также заброшенное здание центра семейной медицины, расположенного в селе Кок-Ой. Оно состоит из пяти блоков и рассчитано на 160 мест. Здание простаивает с 2005 года. После реконструкции появится возможность для увеличения количества мест до 300.

Глава КР призвал местные власти и Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства провести ускоренную работу по реконструкции здания. Сооронбай Жээнбеков напомнил, что кабмину рекомендовано провести ревизию заброшенных зданий в регионах для реконструкции и перепрофилирования под современные больницы.

Во всех областях будут начаты работы как по строительству комплексных больниц, так и по модернизации имеющихся зданий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.