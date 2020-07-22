23:26
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Власть

Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться

Важно по всей стране активизировать работу по подготовке медицинских учреждений к осенне-зимнему периоду, закупив, в том числе, необходимое оборудование. Такое поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на очередном заседании республиканского штаба.

«По прогнозам специалистов, вторая волна эпидемии ожидается осенью. Потому все медицинские учреждения должны быть готовы к любому сценарию. Во всех больницах, кроме прочего, необходимо установить проветривающие устройства», — отметил глава правительства.

При этом он поручил уделить пристальное внимание здоровью медицинских работников, работающих с больными с COVID-19. Глава кабмина обратил внимание и на необходимость предотвращения тяжелых осложнений, вызванных внебольничной пневмонией.

«Некоторые люди думают, что у них обычный грипп и лечатся в домашних условиях. Тем самым они запускают болезнь. С такой категорией заболевших необходимо более плотно работать», — заключил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160344/
просмотров: 21638
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
Цифра дня. 74 тысячи 2 человека приняли дневные стационары с начала июля
Торага Жогорку Кенеша вручил волонтерам путевки на Иссык-Куль
Сложную ситуацию на Иссык-Куле прокомментировал глава региона Балбак Тулобаев
Российских медиков распределили по регионам
Спад COVID-19. Временный стационар на улице Интергельпо в Бишкеке закрывается
Кубатбек Боронов: Мы ценим работу волонтеров и готовы к сотрудничеству
Во всех областях переоборудование зданий в больницы завершится в течение месяца
Причины заражения медиков коронавирусом в Кыргызстане изучат ученые
Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он&nbsp;возглавит Иссык-Кульскую область Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
Премьер рассказал, с&nbsp;какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и&nbsp;о&nbsp;других кадровых вопросах Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах
Бизнес
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
28 июля, вторник
22:46
Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома...
22:16
Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
22:02
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
21:51
В Бишкеке приступили к дезинфекции и покраске мусорных контейнеров
21:26
Бишкекчане просят отремонтировать мост на проспекте Чингиза Айтматова