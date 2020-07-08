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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ситуация требует. Кубатбек Боронов попросил отозвать врачей из отпусков

Необходимо отозвать всех медицинских работников, которые находятся в трудовом отпуске. Такое поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

«Понятно, что каждому из нас необходим отдых. Однако эпидемиологическая ситуация требует от всех нас более решительных действий. Заболевшим гражданам нужна помощь здесь и сейчас. В первую очередь люди нуждаются в помощи медицинских работников. Они сегодня нужны стране как воздух. Те, кто находится на больничном, пусть лечатся и поправляют свое здоровье. Однако медицинские работники, находящиеся в полном здравии и в отпусках, должны выйти на работу и помочь своим коллегам, которые сутками дежурят в больницах, принимая больных», — сказал Кубатбек Боронов.

По данным Министерства здравоохранения, сегодня часть медицинских сотрудников находится в трудовом отпуске.

«Надеюсь, врачи поймут нашу просьбу, и мы их скоро увидим на рабочих местах. Сейчас пик заболевания пришелся на город Бишкек и Чуйскую область. Медработники днем и ночью работают в тяжелейших условиях для того, чтобы спасти жизни людей. Помочь в этой борьбе вызвались медики из регионов, в стороне не остались и врачи, которые живут за пределами страны. Однако и в регионах живут люди, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи», — отметил премьер-министр.

Призываю всех работников здравоохранения выйти из отпусков и приступить к работе. Так требует нынешняя ситуация.

Кубатбек Боронов

Глава правительства поручил провести анализ по всей республике в части занятости медицинских работников и отозвать каждого врача на борьбу с COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158759/
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