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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Отменить выборы в парламент призывает депутат Наталья Никитенко

Депутат Жогорку Кенеша, председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко призывает власти страны отменить выборы в парламент, назначенные на 4 октября. Об этом она заявила 24.kg.

По ее словам, это просто цинично — в разгар пандемии, когда не успевают хоронить людей, а система здравоохранения в прямом смысле задыхается, нуждается в срочных вливаниях денег, в оборудовании, медиках, миллионы заложены на проведение выборов и идет информационная кампания, что можно проводить агитацию.

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«Агитацию для кого и каким образом? В карантинном режиме ходить по домам и разносить вирус, обостряя еще большую ненависть и недоверие к власти? Или отдать все на откуп административному ресурсу и подкупу, чтобы падающие от усталости медики пошли голосовать? Считаю такой подход просто неприемлемым. Политические силы должны сконсолидироваться и принять решение — перенести выборы. По закону о чрезвычайном положении необязательно сразу вводить комендантский час и привлекать военных. Режим ЧП предполагает разные форматы по необходимости для защиты граждан», — отметила нардеп.

Сегодня важно все силы бросить на борьбу с пандемией, на спасение жизней людей, а не на выборы.

Наталья Никитенко

Парламентарий жестко раскритиковала и правительство Кубатбека Боронова, отметив, что оно действительно взяло курс на преемственность в самом худшем смысле. «Абсолютное бездействие, реагирование постфактум, оправдания и ничего более, а самое главное — полное отсутствие каких-либо планов и проработанных сценариев действия. Виноваты врачи, что заражаются, а не нехватка СИЗ и их низкое качество, виноваты милиционеры, которые стоят на улице вообще без защиты, виноваты граждане, что ходят по улицам! Повторюсь еще раз, сегодня мы не должны с этим мириться. Мы не должны жить в страхе заболеть, в страхе за своих родителей, в страхе за своих друзей, которых становится меньше, за своих детей», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Самое главное для правительства — это найти виноватого. И это кто угодно, но только не наши чиновники.

Наталья Никитенко

Нардеп напомнила, что у кабмина было время (почти четыре месяца), были средства — более $400 миллионов помощи зарубежных доноров, почти 500 миллионов сомов, собранных нашими гражданами на стабилизацию эпидемиологической ситуации, однако эти деньги отданы на латание бюджетных дыр и выплату зарплат чиновникам.

«Нам необходимо сегодня перепрофилировать спецбольницу Управления делами президента и правительства и отдать ее для госпитализации больных, мобилизовать все ресурсы, в том числе госпитали Госкомитета обороны, МВД и ГКНБ. Их тоже надо отдать для больных. Государство должно построить новые корпуса инфекционных больниц в Бишкеке и Оше. Мы должны построить завод по выпуску ИВЛ, лекарств, СИЗ, масок.

У нас сегодня десятки вузов готовят врачей, а при этом лечить некому. Почему? Потому что все эти вузы готовят врачей для Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Непала, кого угодно, но только не для Кыргызстана», — добавила Наталья Никитенко.

Парламентарий считает, что правительство не должно своей основной целью ставить проведение выборов. Задача кабмина — вывести страну из кризиса, остановить поток смертей. «Иначе, когда придет вторая волна осенью и зимой, государства может и не остаться», — заключила депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158725/
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