Никаких привилегий отдельным персонам. Президент о доступе к медицинским услугам

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня провел онлайн-совещание с мэром Бишкека Азизом Суракматовым.

Обсуждены текущая эпидемиологическая ситуация в столице и принимаемые меры по ее стабилизации.

Градоначальник сообщил, что на сегодня по Бишкеку заражение коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено у 3 тысяч 434 человек, что составляет 42 процента от общего числа больных по республике.

Азиз Суракматов отметил, что для больных коронавирусной инфекцией в столице развернуты дополнительные койко-места на базе различных учреждений. Кроме того, четыре дневных стационара во всех районах города, где за последние дни более 3 тысяч граждан получили медицинскую помощь и консультации. Ведется работа над открытием еще пяти подобных стационаров в целом на 250 мест, которые в час смогут обслуживать до 220 человек. Изучается возможность открытия еще пяти дополнительных пунктов в местах с наиболее большим числом заболевших.

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Одна из наиболее острых проблем, по данным мэрии, — нехватка карет скорой помощи.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что необходимо изучить состояние всех медицинских учреждений в столице, в том числе на наличие резерва специалистов, обратив внимание на отсутствие действенного анализа ситуации. Он подчеркнул, что все обращающиеся должны быть обеспечены своевременной медицинской помощью.

В этом вопросе не должно быть привилегий отдельным лицам, все должны иметь равный доступ к медицинским услугам. Сооронбай Жээнбеков

Он призвал рационально использовать имеющиеся возможности, привлечь дополнительные ресурсы для сокращения очередей в дневных стационарах и повысить эффективность их работы.

Глава государства заявил, что важно подготовить больницы к осенне-зимней эпидемиологической ситуации, оказать помощь в обеспечении врачей дополнительным транспортом. Относительно запроса мэрии по нехватке карет скорой помощи он напомнил, что республиканскому штабу ранее было рекомендовано изучить этот вопрос, в том числе по линии международных партнеров по развитию. Как ожидается, по данному вопросу будут внесены конкретные предложения.

Сооронбай Жээнбеков призвал усилить контроль над отраслями, на деятельность которых были введены ограничения. Также он обратил внимание мэра на недостаточное соблюдение санитарных правил в общественном транспорте.

Президент подчеркнул особую важность поддержки промышленных предприятий, тесного взаимодействия с гражданским обществом и представителями бизнес-среды по их обращениям.