Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане усугубилась с ростом числа лиц с внебольничной пневмонией, которая является следствием заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что отечественная система здравоохранения столкнулась с небывалой нагрузкой в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Бишкеке и Чуйской области. Глава кабмина признал, что не успели подготовиться вовремя.

«У нас были планы. Мы готовились. Вопрос даже не в деньгах. Из бюджета по запросу ведомств средства выделялись. Но мы не успели закупить нужное оборудование. За два-три месяца не решить проблемы здравоохранения, которые копились 30 лет. Если бы на неделю раньше купили кислородные концентраторы, возможно, ситуация не осложнилась бы. Вот в последние два дня ажиотаж спал», — сказал глава кабмина.