23:31
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Власть

Премьер прав: внебольничная пневмония — это следствие заражения коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане усугубилась с ростом числа лиц с внебольничной пневмонией, которая является следствием заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что отечественная система здравоохранения столкнулась с небывалой нагрузкой в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Бишкеке и Чуйской области. Глава кабмина признал, что не успели подготовиться вовремя.

«У нас были планы. Мы готовились. Вопрос даже не в деньгах. Из бюджета по запросу ведомств средства выделялись. Но мы не успели закупить нужное оборудование. За два-три месяца не решить проблемы здравоохранения, которые копились 30 лет. Если бы на неделю раньше купили кислородные концентраторы, возможно, ситуация не осложнилась бы. Вот в последние два дня ажиотаж спал», — сказал глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158626/
просмотров: 6949
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
Позитивный материал. Россиянин восхищен кыргызстанцами во время пандемии
Антибиотики при коронавирусе: за и против
Цифра дня. 16 тысяч 422 специалиста прошли обучение для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. Иссык-Куль пока закрывать для туристов не будут
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
В Кара-Балте открыт дополнительный дневной стационар
В дневные стационары нужны врачи и медсестры. Оплата — 2 тысячи сомов в день
Супруга Омурбека Текебаева госпитализирована с коронавирусом. Он тоже заболел
В Бишкеке на карантин с завтрашнего дня закрывают ЦУМ «Айчурек»
Популярные новости
Алгоритм захоронения умерших от&nbsp;COVID-19&nbsp;не соблюдается. Премьер встревожен Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
В&nbsp;Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на&nbsp;лекарства В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
8 июля, среда
23:10
Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от...
22:44
Езда на красный. Водитель создал аварийную ситуацию в Кара-Балте
22:22
Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста
22:19
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
22:08
Строительный мусор в «Джале» убрали после жалоб жителей в СМИ