Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен

«При похоронах умерших от внебольничной пневмонии тоже надо соблюдать норму», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции.

Он отметил, что некоторые руководители нарушают алгоритм действий и выдают тела умерших родственникам.

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане: число умерших растет. Как хоронить правильно

«Да, по нашим традициям тело усопшего надо выносить из дома. Некоторые руководители, пожалев родственников, отдают им тело. Но это неправильно. Нам надо остановить распространение вируса и строго соблюдать алгоритм действий при захоронении умерших от коронавируса и внебольничной пневмонии», — сказал глава правительства.

Напомним, что процедура захоронения умерших от COVID-19 разработана Минздравом и отправлена во все регионы страны. Тело необходимо хоронить в специальном пакете, его обрабатывают хлором, омывание не предусмотрено. Однако большинство кыргызстанцев игнорируют правила и хоронят близких традиционным способом, тем самым коронавирусная инфекция продолжает распространяться.