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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

До 72 тысяч сомов обещает медикам, работающим в красной зоне, премьер-министр

Медицинским работникам и сотрудникам медорганизаций увеличен размер выплачиваемых надбавок к зарплате на 25-30 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава кабмина заверил, что прилагаются все усилия по поддержке медицинских работников.

«Правительством начата работа по реализации внесенных изменений в закон о статусе медицинского работника, подписанного президентом. Согласно изменениям, медработникам и сотрудникам медицинских организаций с 1 июля увеличен размер выплачиваемых дополнительных надбавок к заработной плате в среднем на 25-30 процентов. Например, если врачу, работающему в инфекционном отделении, реанимации, вирусологической лаборатории, обсерваторе или мобильной бригаде, в день платят 2 тысячи 300 сомов, то теперь предлагается платить по 3 тысячи сомов», — сообщил премьер-министр.

Минздрав предлагает сократить срок нахождения медиков в красной зоне стационаров до 7 дней вместо 14.

«В период изоляции, как было утверждено ранее, врачу платят по 900 сомов в день. В результате врач за 29 дней в общем будет получать 72 тысячи сомов, ранее эта сумма составляла 47 тысяч сомов», — сказал Кубатбек Боронов.

По его словам, решается вопрос нехватки медицинских кадров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158606/
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