Кубатбек Боронов: В Кыргызстане нет острой проблемы с нехваткой аппаратов ИВЛ

На этой неделе из Китая поступит 500 кислородных концентраторов. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, 200 — привезут на днях, еще 300 поступят в конце недели.

«Ранее мы доставили 500 кислородных концентраторов. Покупаем еще 500. Так мы решим проблему нехватки кислородных концентраторов в Бишкеке», — заявил Кубатбек Боронов.

По его словам, правительство намерено купить еще 200 аппаратов ИВЛ. «Но пока нет острой проблемы с их нехваткой. По данным Минздрава, у нас есть 570 аппаратов», — добавил он.