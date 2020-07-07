Запас лекарств в регионах увеличат

Запас медицинских препаратов в регионах будет увеличен. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в Бишкеке из-за большого числа заболевших больницы быстро заполняются, а в стационарах не хватает медицинского персонала. Поэтому региональные власти заранее должны быть готовы к возможному увеличению числа граждан с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Нельзя допустить повторения ситуации, наблюдаемой сейчас в столице.

Глава правительства определил основные направления, по которым необходимо вести работу.

«Опыт показал, что нужны не просто койко-места. Необходимо подготовить места для тяжелобольных и больных со средней тяжестью. Для тех, у кого легкая форма, следует организовать дневные стационары. Одновременно нужно решить вопрос с медицинским персоналом, так как без него все наши усилия будут тщетны. Сейчас в городе Бишкеке не хватает врачей и медицинских сестер, которые могут ставить капельницы и оказывать необходимую помощь. Все эти моменты должны быть учтены на местах», — предупредил Кубатбек Боронов.

Премьер-министр поручил принять меры по пополнению лекарственного запаса в регионах с учетом перерасчета на душу населения и в случае нехватки лекарственных средств немедленно обратиться в департамент лекарственного обеспечения.