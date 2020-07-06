Президент предлагает официально запретить массовые мероприятия, в том числе тои

«Сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. В зависимости от ситуации республиканский штаб должен внести предложения. В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями», — отметил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в регионах, мэров городов, акимов районов.

Заседание прошло в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, поэтому объявили карантин и соблюдали режим чрезвычайного положения. «После снятия этого режима резко возросла заболеваемость, и в результате коронавируса многие наши граждане страдают от пневмонии», — сказал Сооронбай Жээнбеков и напомнил, что из-за роста заболеваемости в Бишкеке вновь введен ряд ограничений.

Он также напомнил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств, и призвал республиканский штаб обозначить свою четкую позицию по этому вопросу.

Я обращался с просьбой запретить различные массовые торжественные мероприятия. Для республиканского штаба будет правильно принять отдельное решение по этому вопросу. Сооронбай Жээнбеков

Он обратил внимание на важность увеличения количества койко-мест во всех больницах и обсервационных зонах и добавил, что при необходимости надо создавать дополнительные места для пациентов по оказанию первичной медицинской помощи.

Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что все мероприятия в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией должны финансироваться своевременно и в приоритетном порядке.