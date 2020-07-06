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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров городов, акимов районов обсудил дальнейшие приоритетные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Заседание прошло в формате видеоконференции.

Он отметил, что сегодня весь мир переживает сложную ситуацию, и каждая страна борется с данной болезнью соответственно своим финансовым возможностям и потенциалу системы здравоохранения.

Глава государства раскритиковал кабмин и Минздрав  за отсутствие анализа и прогнозирования дальнейшего развития ситуации.

Президент подчеркнул необходимость усиления работы в этом направлении для четкого определения спроса населения.

Он раскритиковал также правительство за допущение паники среди населения в последние дни, отсутствие организации первичной медицинской помощи гражданам, профилактических мероприятий.

«Вы не сработали на опережение по пополнению резерва кадров и начали мобилизацию специалистов только после того, как наступил кризис», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что Министерство здравоохранения обязано обеспечить медиков всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты, и предоставлять полную и точную информацию об их потребностях республиканскому штабу и ему лично, а также требовать оперативного решения поднимаемых вопросов.

Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул необходимость усиления координации работы волонтеров и коснулся вопроса обеспечения медиков питанием.

«Это недопустимо, когда врачи работают по 24 часа и сами себя обеспечивают питанием. Те, кто допустил такую халатность, должны нести ответственность. Сейчас не время жалеть кого-то, когда идет борьба за здоровье населения. Наши соотечественники обращаются к нам с инициативой обеспечить наших медиков питанием, медицинским оборудованием, купить машину скорой медицинской помощи», — сказал глава государства.

Республиканский штаб должен объединить эти усилия добровольцев, оперативно и без бюрократии принимать помощь и доводить ее до нуждающихся. Радует, что в нашем народе больше тех, кто готов отдавать, а не брать.

Сооронбай Жээнбеков

Он еще раз подчеркнул, что заработная плата медиков должна выплачиваться своевременно и без задержек.

Президент обратил особое внимание на необходимость своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду и к сезонным заболеваниям, на оснащение медицинских учреждений на местах.

Касаясь вопросов цифровизации системы здравоохранения в целом, в нынешних условиях призвал Министерство здравоохранения совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи ускорить внедрение цифровой карты больниц в Бишкеке для оперативной госпитализации пациентов, синхронизацию деятельности всех кол-центров с использованием возможностей сотовых операторов.

Глава государства призвал республиканский штаб усилить контроль и принимать превентивные меры для предотвращения дефицита на рынке лекарств, масок и защитных средств.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что пока не рассматривается вопрос введения режима чрезвычайного положения по всей стране. 

Но напомнил, что санитарно-эпидемиологические, карантинные ограничения, введенные руководителями на местах, обязательны для исполнения всеми гражданами и субъектами экономики.

«В борьбе с болезнью огромное значение имеет уровень гражданской ответственности. Мы открыто признаем, что ситуация сложная, непростая. Каждому поколению суждено столкнуться с испытаниями. Нашим отцам и дедам пришлось пережить все ужасы Великой Отечественной войны и ценой своих жизней оставить нам в наследство мирное небо над головой. Сегодня мы боремся с этим недугом. Победа над болезнью зависит от четкого исполнения своих обязанностей каждым гражданином страны. Эти обязанности совсем простые: соблюдение дисциплины и правил, рекомендуемых специалистами, и оказание помощи тем, кто рядом», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158461/
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