Сооронбай Жээнбеков: Вопрос введения режима ЧП по всей стране не рассматривается

«Пока не рассматривается вопрос введения режима чрезвычайного положения по всей стране», — сказал сегодня на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства напомнил, что санитарно-эпидемиологические, карантинные ограничения, введенные руководителями на местах, обязательны для исполнения всеми гражданами и субъектами экономики.

«В борьбе с болезнью огромное значение имеет уровень гражданской ответственности. Мы открыто признаем, что ситуация сложная, непростая. Каждому поколению суждено столкнуться с испытаниями», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Нашим отцам и дедам пришлось пережить все ужасы Великой Отечественной войны и ценой своих жизней оставить нам в наследство мирное небо над головой. Сегодня мы боремся с этим недугом. Сооронбай Жээнбеков

«Победа над болезнью зависит от четкого исполнения своих обязанностей каждым гражданином страны. Эти обязанности совсем простые: соблюдение дисциплины и правил, рекомендуемых специалистами, и оказание помощи тем, кто рядом», — отметил президент Сооронбай Жээнбеков.