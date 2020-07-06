Турсунбеков, Мусабекова, Турусбеков... Кто еще из депутатов заболел пневмонией

Депутат Жылдыз Мусабекова находится в реанимации. У нее диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония. Об этом сообщили родственники нардепа.

Уточняется, что она почувствовала себя плохо еще в субботу, 4 июля. Но из-за нехватки мест в больницах ее не госпитализировали.

Еще один депутат Чыныбай Турсунбеков также находится в стационаре. По данным некоторых СМИ, он в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако родственники сообщают, что состояние бывшего спикера удовлетворительное.

Отдельные источники сообщают, что двусторонняя пневмония и у лидера фракции СДПК Исы Омуркулова.

Двусторонняя пневмония диагностирована и у нардепа Бактыбека Турусбекова. Он лечится дома. По словам его родственников, чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Он уже выздоровел. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов.

Коронавирусную инфекцию выявили и у работников аппарата ЖК.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома».