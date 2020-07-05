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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр: Несмотря на проблемы, медики с честью продолжают помогать

Премьер-министр Кубатбек Боронов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Премьер отметил, что профессия медицинского работника всегда была одной из самых уважаемых и почетных. Медики всегда приходят на помощь, делают все возможное и невозможное для спасения человеческой жизни и сохранения здоровья. Пациенты в свою очередь отвечают благодарностью за высочайший профессионализм, чуткость и доброту.

«Самое передовое медицинское оборудование, новейшие технологии не принесут пользу без вашего участия, потому что наиболее важное в медицине — это люди, наделенные знаниями и чувством глубокой ответственности, воспитанные в лучших традициях отечественной медицины», — сказал Кубатбек Боронов.

При этом он подчеркнул, что ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, возложила на плечи медицинских работников огромную ответственность и нагрузку. Проводимые мероприятия по недопущению распространения коронавируса обнажили многие хронические проблемы системы здравоохранения, связанные с изношенностью материально-технической базы организаций здравоохранения, нехваткой кадрового потенциала и недостаточным финансированием.

«Несмотря на все имеющиеся проблемы, вы с честью продолжаете оказывать необходимую квалифицированную медицинскую помощь нашим гражданам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Хочу выразить слова искренней благодарности всем медицинским работникам, задействованным в рамках борьбы с COVID-19. Вы находитесь на передовом рубеже борьбы с новой опасной инфекцией, отодвинув на второй план семью и свои личные дела. Несмотря на все трудности, сложности и потери, вы продолжаете самоотверженно и бескорыстно помогать нашему населению в эти трудные дни», — заявил глава правительства.

Низкий вам поклон. Этого мы никогда не забудем.

Кубатбек Боронов 

Он пожелал медикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, сил и терпения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158358/
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