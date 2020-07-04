23:29
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства

Президент призвал Минздрав гибко менять алгоритмы приема и размещения пациентов, исходя из необходимости и практики, и рекомендовал своевременно предоставлять точную информацию о потребностях больных и врачей. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с министром здравоохранения Сабиржаном Абдикаримовым.

Читайте по теме
Дневные стационары Бишкека начали принимать первых пациентов

«Вы с честью выполняете свой профессиональный долг в тяжелое время для страны. Сегодня большая армия врачей, забыв о себе и месяцами не видясь с семьями, спасает здоровье и жизни наших граждан. Мы выражаем нашим медикам глубокую благодарность», — отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что государство в приоритетном порядке окажет помощь медикам, предоставляя им все доступные ресурсы для победы над коронавирусом. Президент обратил внимание министра на необходимость анализа ситуации и ее своевременного прогнозирования для принятия оперативных решений.

«Глава государства отметил необходимость мобилизации медицинских кадров заявил о необходимости запустить цифровую карту больниц — единого сайта по койко-местам для оперативного размещения пациентов», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул важность контроля над рынком, чтобы не допускать дефицита или искусственного роста цен на лекарства и медицинские изделия.

«Подобные случаи нельзя оставлять безнаказанными. В этом направлении работает Финансовая полиция. Минздрав обязан регулярно проводить мониторинг и оперативно предоставлять информацию», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В прессе, соцсетях активно обсуждают насущные проблемы врачей. Зарплату врачам должны выплачивать без задержек. Вопрос питания медработников держите под личным контролем.

Сооронбай Жээнбеков

Министр здравоохранения сообщил, что по договоренности с ректорами вузов к работе привлекли 70 студентов старших курсов медицинских факультетов, еще 30 студентов привлекли к работе служб скорой помощи. В Бишкеке организованы четыре стационарных центра на 7 тысяч дополнительных койко-мест для оказания первичной медицинской помощи, куда направят врачей и медсестер.

Министр сообщил, что проведен анализ рынка и составлен список лиц, существенно повысивших цены на лекарства. Список передали в республиканский штаб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158337/
просмотров: 16175
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
Позитивный материал. Россиянин восхищен кыргызстанцами во время пандемии
Антибиотики при коронавирусе: за и против
Цифра дня. 16 тысяч 422 специалиста прошли обучение для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. Иссык-Куль пока закрывать для туристов не будут
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
В Кара-Балте открыт дополнительный дневной стационар
В дневные стационары нужны врачи и медсестры. Оплата — 2 тысячи сомов в день
Супруга Омурбека Текебаева госпитализирована с коронавирусом. Он тоже заболел
В Бишкеке на карантин с завтрашнего дня закрывают ЦУМ «Айчурек»
Популярные новости
Алгоритм захоронения умерших от&nbsp;COVID-19&nbsp;не соблюдается. Премьер встревожен Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
Сооронбай Жээнбеков: Вопрос введения режима&nbsp;ЧП по&nbsp;всей стране не&nbsp;рассматривается Сооронбай Жээнбеков: Вопрос введения режима ЧП по всей стране не рассматривается
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
8 июля, среда
23:10
Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от...
22:44
Езда на красный. Водитель создал аварийную ситуацию в Кара-Балте
22:22
Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста
22:19
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
22:08
Строительный мусор в «Джале» убрали после жалоб жителей в СМИ