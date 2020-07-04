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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

При необходимости число мест в дневных стационарах увеличат

В случае необходимости количество койко-мест в дневных стационарных центрах будет увеличиваться. Об этом сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

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Глава кабмина напомнил, что сегодня до конца дня в Бишкеке откроют четыре дневных медицинских стационарных центра. Специалисты рекомендуют обращаться туда тем, у кого первичные симптомы ОРВИ, пневмонии или гриппа.

«Сейчас очень много людей, которые не могут попасть в больницы. Они заняты тяжелобольными. Однако есть граждане, у которых наблюдаются первые симптомы заболевания. Они не должны запустить болезнь, находясь дома. Чтобы граждане получили своевременную медицинскую помощь, открываются стационарные центры. Здесь будут дежурить опытные врачи, которые проконсультируют и проведут необходимые процедуры», — отметил Кубатбек Боронов.

Кроме того, у каждого центра развернут передвижные аптеки, где будут реализовывать необходимые лекарства.

Контроль за ценообразованием на медикаменты усилят.

«Фармацевтические компании должны понимать, что необоснованное завышение цен на лекарства повлечет за собой проверку со стороны Финансовой полиции, в худшем случае — уголовное преследование. В такой сложный для страны период заниматься спекуляцией недопустимо», — заключил премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158305/
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