23:29
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Власть

Кубатбек Боронов: Ни один вызов на 118 не должен остаться без ответа

«Прошу усилить работу службы 118. Ни один позвонивший гражданин не должен остаться без ответа», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

По его словам, то же требование относится и к экстренной медицинской службе.

«Я буду лично смотреть статистику вызовов. Каждый вызов должен быть исполнен», — отметил Кубатбек Боронов, напомнив, что количество карет скорой медицинской помощи, как и бригад врачей, было увеличено.

Премьер-министр поручил государственным органам, вовлеченным в мероприятия по борьбе с COVID-19, усилить работу, так как от слаженной работы всех вовлеченных сторон зависит, насколько быстро страна вернется к прежней жизни.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158304/
просмотров: 1593
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация требует. Кубатбек Боронов попросил отозвать врачей из отпусков
Позитивный материал по просьбе премьер-министра Кубатбека Боронова
Запас лекарств в регионах увеличат
Премьер-министр: Несмотря на проблемы, медики с честью продолжают помогать
В Кыргызстане надо увеличить коечный фонд и кислородную поддержку больных
Премьер призвал регионы готовиться к негативному развитию ситуации
При необходимости число мест в дневных стационарах увеличат
Правительство не может назвать точную дату возобновления международных рейсов
Более 200 миллионов сомов выделено МВД на выплату компенсаций во время ЧП
Кубатбек Боронов: Кытайдан 500 ИВЛ аппарат алынып келинет
Популярные новости
Алгоритм захоронения умерших от&nbsp;COVID-19&nbsp;не соблюдается. Премьер встревожен Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
В&nbsp;Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на&nbsp;лекарства В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
8 июля, среда
23:10
Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от...
22:44
Езда на красный. Водитель создал аварийную ситуацию в Кара-Балте
22:22
Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста
22:19
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
22:08
Строительный мусор в «Джале» убрали после жалоб жителей в СМИ