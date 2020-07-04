Кубатбек Боронов: Ни один вызов на 118 не должен остаться без ответа

«Прошу усилить работу службы 118. Ни один позвонивший гражданин не должен остаться без ответа», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

По его словам, то же требование относится и к экстренной медицинской службе.

«Я буду лично смотреть статистику вызовов. Каждый вызов должен быть исполнен», — отметил Кубатбек Боронов, напомнив, что количество карет скорой медицинской помощи, как и бригад врачей, было увеличено.

Премьер-министр поручил государственным органам, вовлеченным в мероприятия по борьбе с COVID-19, усилить работу, так как от слаженной работы всех вовлеченных сторон зависит, насколько быстро страна вернется к прежней жизни.