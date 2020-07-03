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Власть

Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с Владимиром Путиным

Президенты Кыргызстана и России поговорили по телефону. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с успешным проведением голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют интерес для двух стран.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российского коллегу за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158265/
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