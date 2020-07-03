Президент удостоил медиков государственных наград. Список

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении медицинских работников страны государственными наградами.
За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечение охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в связи с Днем медицинского работника наградить:
орденом «Манас» III степени:
Гульжигита Аалиева — главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы;
Асамидина Марипова — директора Ноокатской территориальной больницы Ошской области;
медалью «Данк»:
Айгуль Джумаканову — начальника центра лабораторных испытаний департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР;
Бегим Кабылову — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Московской территориальной больницы Чуйской области;
Гулийпу Мадраимову — медицинскую сестру гепатологического отделения Ошской межобластной клинической больницы.
Звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики» присваивается:
Тамаре Бектеновой — заведующей паразитологической лабораторией Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
Галине Голощаповой — врачу УЗИ Республиканской клинической инфекционной больницы;
Бурлбюбю Жаркынбаевой — заведующей отделением № 9 Республиканской клинической инфекционной больницы;
Усенкулу Жоробаеву — заместителю главного врача Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации по области;
Калбюбю Касмалиевой — заведующей инфекционным отделением Нарынской областной объединенной больницы;
Гульмире Калмамбетовой — заведующей республиканской референс-лабораторией Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения КР;
Атыркуль Кыргызбаевой — заместителю директора Нарынского областного центра семейной медицины по организационным вопросам;
Малику Мамбетову — главному врачу Иссык-Кульского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
Элмире Масымбаевой — врачу-эпидемиологу Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения КР;
Асадилло Мурсалиеву — заведующему инфекционным отделением Сузакской территориальной больницы имени С. Жолдошева Джалал-Абадской области;
Абдымомуну Насирову — заведующему санитарно-карантинным пунктом международного аэропорта «Ош» центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте при Министерстве здавоохранения КР;
Айнагуль Рыскулбековой — заведующей эпидемиологическим отделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека;
Гульнаре Рыспековой — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Иссык-Атинской территориальной больницы Чуйской области;
Чолпон Сагындыковой — главному врачу Таласского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Таласской области;
Фарисе Сыдыковой — семейному врачу Центра семейной медицины №
Исламбеку Тойтонову — заведующему инфекционным отделением № 2 Ошской межобластной клинической больницы;
Акшооле Турдуматовой — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы.
Почетной грамотой Кыргызской Республики награждаются:
Жанна Абдураимова — заместитель директора по сестринскому делу Ошской городской клинической больницы;
Айнура Акматова — начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР;
Дамира Ашыралиева — сотрудник департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР, вирусолог;
Зарина Бакирова — заведующая вирусологической лабораторией Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с фукцией координации по Ошской области;
Улукбек Бектурганов — главный врач Иссык-Атинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Чуйской области;
Нурлан Галбаев — главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения КР;
Акжол Жороев — заведующий эпидемиологическим отделом Лейлекского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Баткенской области;
Назира Исабекова — старшая медицинская сестра инфекционного отделения Иссык-Кульской областной объединенной больницы;
Дилархан Исманалиева — старшая медсестра инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы;
Гулбара Ишенапыса — директор Республиканского центра иммунопрофилактики;
Айнек Калдыбаева — заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы по сестринскому делу;
Татьяна Кучук — руководитель Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней при Министерстве здравоохранения КР;
Дилшод Мамажанов — специалист инфекционного контроля Ноокатской территориальной больницы Ошской области;
Атиргул Ражапбаева — заведующая бактериологической лабораторией Ошского противочумного отделения Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения КР;
Эркингул Сооронбаева — помощник эпидемиолога Ат-Башинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынской области;
Рахат Тойлубаева — заведующая инфекционным отделением Таласской объединенной областной больницы;
Нурул Чоробаева — медицинская сестра Центра общеврачебной практики Чаткальского района Джалал-Абадской области;
Мастура Шерматова — старшая медсестра отделения неврологии Кызыл-Кийской территориальной больницы Баткенской области;
Гульбарчин Эсенгельдиева — заведующая вирусологической лабораторией Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.