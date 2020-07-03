Президент удостоил медиков государственных наград. Список

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении медицинских работников страны государственными наградами.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечение охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в связи с Днем медицинского работника наградить:

орденом «Манас» III степени:

Гульжигита Аалиева — главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы;

Асамидина Марипова — директора Ноокатской территориальной больницы Ошской области;

медалью «Данк»:

Айгуль Джумаканову — начальника центра лабораторных испытаний департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР;

Бегим Кабылову — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Московской территориальной больницы Чуйской области;

Гулийпу Мадраимову — медицинскую сестру гепатологического отделения Ошской межобластной клинической больницы.

Звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики» присваивается:

Тамаре Бектеновой — заведующей паразитологической лабораторией Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

Галине Голощаповой — врачу УЗИ Республиканской клинической инфекционной больницы;

Бурлбюбю Жаркынбаевой — заведующей отделением № 9 Республиканской клинической инфекционной больницы;

Усенкулу Жоробаеву — заместителю главного врача Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации по области;

Калбюбю Касмалиевой — заведующей инфекционным отделением Нарынской областной объединенной больницы;

Гульмире Калмамбетовой — заведующей республиканской референс-лабораторией Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения КР;

Атыркуль Кыргызбаевой — заместителю директора Нарынского областного центра семейной медицины по организационным вопросам;

Малику Мамбетову — главному врачу Иссык-Кульского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

Элмире Масымбаевой — врачу-эпидемиологу Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения КР;

Асадилло Мурсалиеву — заведующему инфекционным отделением Сузакской территориальной больницы имени С. Жолдошева Джалал-Абадской области;

Абдымомуну Насирову — заведующему санитарно-карантинным пунктом международного аэропорта «Ош» центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте при Министерстве здавоохранения КР;

Айнагуль Рыскулбековой — заведующей эпидемиологическим отделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека;

Гульнаре Рыспековой — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Иссык-Атинской территориальной больницы Чуйской области;

Чолпон Сагындыковой — главному врачу Таласского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Таласской области;

Фарисе Сыдыковой — семейному врачу Центра семейной медицины № 14 Бишкека;

Исламбеку Тойтонову — заведующему инфекционным отделением № 2 Ошской межобластной клинической больницы;

Акшооле Турдуматовой — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы.

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждаются:

Жанна Абдураимова — заместитель директора по сестринскому делу Ошской городской клинической больницы;

Айнура Акматова — начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР;

Дамира Ашыралиева — сотрудник департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР, вирусолог;

Зарина Бакирова — заведующая вирусологической лабораторией Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с фукцией координации по Ошской области;

Улукбек Бектурганов — главный врач Иссык-Атинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Чуйской области;

Нурлан Галбаев — главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения КР;

Акжол Жороев — заведующий эпидемиологическим отделом Лейлекского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Баткенской области;

Назира Исабекова — старшая медицинская сестра инфекционного отделения Иссык-Кульской областной объединенной больницы;

Дилархан Исманалиева — старшая медсестра инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Гулбара Ишенапыса — директор Республиканского центра иммунопрофилактики;

Айнек Калдыбаева — заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы по сестринскому делу;

Татьяна Кучук — руководитель Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней при Министерстве здравоохранения КР;

Дилшод Мамажанов — специалист инфекционного контроля Ноокатской территориальной больницы Ошской области;

Атиргул Ражапбаева — заведующая бактериологической лабораторией Ошского противочумного отделения Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения КР;

Эркингул Сооронбаева — помощник эпидемиолога Ат-Башинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынской области;

Рахат Тойлубаева — заведующая инфекционным отделением Таласской объединенной областной больницы;

Нурул Чоробаева — медицинская сестра Центра общеврачебной практики Чаткальского района Джалал-Абадской области;

Мастура Шерматова — старшая медсестра отделения неврологии Кызыл-Кийской территориальной больницы Баткенской области;

Гульбарчин Эсенгельдиева — заведующая вирусологической лабораторией Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.