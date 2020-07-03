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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Те, кто набивает карманы в такой период, — враги народа

«Тех, кто в такой период, пользуясь ситуацией, пытается набить карманы, я открыто называю врагом народа», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своем обращении по случаю Дня медицинского работника.

Глава государства обратился к кыргызстанцам. Он отметил, что сейчас прилагаются все усилия для сохранения и защиты здоровья людей. Несмотря на это, ситуация в стране остается сложной. Повысилась потребность в медицинских работниках, остро стоит вопрос нехватки специалистов.

«Будут привлечены на борьбу негосударственные клиники, больницы силовых структур и системы обороны, военные врачи. Призываю к созданию добровольных бригад из числа студентов старших курсов медицинских образовательных учреждений», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Уверен, что бизнес проявит социальную солидарность и окажет поддержку нашим медикам.

Сооронбай Жээнбеков 

«Выражаю признательность всем, кто протянул руку помощи в борьбе с этим недугом, призываю всех сограждан не оставаться равнодушными. Эти непростые дни являются испытанием на нашу прочность — мы должны объединиться и быть сплоченными как никогда прежде!» — подчеркнул он.

Не останутся без наказания все, кто пытается взвинтить цены на лекарства, маски и средства индивидуальной защиты.

Сооронбай Жээнбеков 

Он заметил, что в нынешней непростой ситуации от каждого требуется высокая гражданская ответственность. Для борьбы с глобальной инфекцией государство мобилизует все имеющиеся ресурсы.

«В этой борьбе мы не одни. Помощь поступает от международных партнеров и дружественных государств. В первую очередь от нашего стратегического союзника — Российской Федерации. Никто не останется без внимания. Вместе, в дружбе и единстве, мы преодолеем эти трудные дни», — заключил глава КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158233/
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