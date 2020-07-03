Правительство выделило 50 миллионов сомов на закупку кислородных концентраторов

Правительство Кыргызстана выделило 50 миллионов сомов на приобретение и доставку в страну кислородных концентраторов и пульсоксиметров. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения кабмина.

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Уточняется, что соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Решение принято в целях оперативного реагирования и принятия мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории КР. Согласно решению, кислородные концентраторы и пульсоксиметры будут закуплены в Китае», — сообщили в правительстве.