23:28
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Проблему недовыплат зарплат медикам переложили на руководство больниц

В правительство поступает много вопросов о недовыплатах медицинским работникам. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Читайте по теме
Вице-премьер признала проблемы в санэпидемслужбе Кыргызстана

По ее словам, в целях стимулирования медицинских работников, привлеченных для борьбы с коронавирусом, для начисления компенсационных выплат выделили 377 миллионов 500 тысяч сомов. Из них за март компенсации получили 6 тысяч 438 медработников, апрель — 10 тысяч 61, май — 8 тысяч 91.

«Всего за три месяца медработникам выплатили компенсации в сумме 259 миллионов 100 тысяч сомов. Надбавки перечислили на депозитные счета организаций, ответственность за дальнейшие начисления несут руководители организаций здравоохранения. Мы ведем мониторинг на уровне Минздрава и республиканского штаба. По каждому обращению работаем, я сама контролирую этот вопрос», — сказала Аида Исмаилова.

Чиновница отметила: от медиков продолжают поступать жалобы о том, что руководители организаций здравоохранения отправляют медиков в отпуск без содержания.

«Этого быть не должно, так как гарантированная зарплата медработникам системой выплачивается в полном объеме. Есть обращения, где указано: руководители организаций здравоохранения говорят медикам, чтобы они молчали о недополучении надбавок. В случае, если факт недовыплат подтвердится, будем рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании этого руководителя на должности», — заявила Аида Исмаилова.

Ранее в соцсети Instagram опубликовали сообщение врача-реаниматолога. Он рассказал, что медикам на 2-3 тысячи сомов урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158224/
просмотров: 2531
Версия для печати
Материалы по теме
В дневные стационары нужны врачи и медсестры. Оплата — 2 тысячи сомов в день
Ситуация требует. Кубатбек Боронов попросил отозвать врачей из отпусков
Волонтеры обвинили вице-премьера Аиду Исмаилову в интригах. Что ответит штаб?
В Оше через несколько дней начнут работать первые врачи-добровольцы
Фото дня. Врачи в Иссык-Кульской обсервации спят на одной кровати по двое
Набраться опыта, отдать долг. Что держит молодых врачей в госбольницах
Временные госпитали для больных пневмонией: оборудования нет, врачи разрываются
Врачи-кыргызстанцы, работающие в РФ, вернулись домой волонтерами. Будут спасать
День медика. Когда праздник встречаешь на больничной койке
Рисунок в поддержку медиков появится на одном из корпусов Нацгоспиталя
Популярные новости
Алгоритм захоронения умерших от&nbsp;COVID-19&nbsp;не соблюдается. Премьер встревожен Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
В&nbsp;Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на&nbsp;лекарства В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
8 июля, среда
23:10
Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от...
22:44
Езда на красный. Водитель создал аварийную ситуацию в Кара-Балте
22:22
Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста
22:19
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
22:08
Строительный мусор в «Джале» убрали после жалоб жителей в СМИ