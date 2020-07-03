Вице-премьер сравнила ситуацию с COVID-19 в Кыргызстане с США и Францией

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

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По ее словам, острая нехватка медиков в связи с пандемией коронавируса наблюдается в таких странах, как США, Франция и Англия.

«В последние дни эпидемиологическая ситуация ухудшилась, увеличивается число заболевших и летальных исходов. Наблюдается большая нагрузка на медработников в лечебных учреждениях. Мы переживаем тяжелые времена, больницы переполнены, несмотря на то, что мы ежедневно увеличиваем количество мест. Однако аналогичная ситуация происходит во всем мире — в Америке, Англии, Франции, где идет вторая волна эпидемии. Ни у одной страны не было сценария по борьбе с вирусом», — сказала Аида Исмаилова.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 767 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 655 человек.