В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.

Назначены статс-секретари некоторых ведомств. Премьер-министр Кубатбек Боронов подписал ряд постановлений правительства о назначениях по рекомендации Совета по государственной и муниципальной службе на административные должности органов государственного управления. Эрмек Бахавидинов стал статс-секретарем Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;

стал статс-секретарем Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации; Жылдыз Бопушева — Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;

— Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта; Азат Бакаев — Государственного агентства по земельным ресурсам;

— Государственного агентства по земельным ресурсам; Жазгуль Кийизбаева — Государственного агентства водных ресурсов. Все они состояли в Национальном резерве кадров. Максим Ситников освобожден от должности главы районной администрации Октябрьского района. Его уход связан с ухудшением состояния здоровья. На посту он работал с февраля 2019 года.

Вице-мэр Оша Нурбек Кадыров подал в отставку.

Он поступил на двухгодичную учебу в Японии по программе Japanese Development Scholarship и собирается на время покинуть Кыргызстан.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов принял отставку вице-мэра.

Мэром города Кара-Суу стал Адыл Лолобаев.

Прежний мэр Кара-Суу Кутугали Козубаев освобожден от занимаемой должности 4 марта 2020 года согласно поданному заявлению. Выборы были назначены на 25 марта, но из-за пандемии коронавируса их перенесли.

Адыл Лолобаев был единственным кандидатом на должность. Его представила фракция СДПК Кара-Суйского городского кенеша.

За него проголосовали 30 депутатов городского кенеша, один отсутствовал.

Адыл Лолобаев родился 15 ноября 1962 года в селе Мады Ошской области. В 2007 году был замглавы Ошской таможни, после начальником Джалал-Абадской и Баткенской.

Николай Подгузов назначен председателем правления Евразийского банка развития.

Фото из интернета. Николай Подгузов

Такое решение принял совет банка в ходе заочного заседания.

Николай Подгузов родился в 1974 году в Ленинграде. Окончил в 1997 году Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «прикладная математика и физика», в 2000-м — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «мировая экономика».

До назначения был первым заместителем генерального директора, директором по стратегическому развитию АО «Почта России».

Николай Подгузов сменил на этом посту Андрея Бельянинова, который руководил банком с 2017 года.

О кадровых перестановках с 22 по 26 июня читайте здесь.