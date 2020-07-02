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Власть

Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к ней не приезжает скорая

Депутат парламента Жылдыз Мусабекова сообщила в соцсетях, что заболела, но к ней не едут врачи скорой помощи, а медики частной клиники отказались сделать уколы.

Видеообращение она опубликовала в Facebook. «Не издевайтесь, не смейтесь. Нужна ваша помощь», — написала нардеп.

«Четыре-пять дней назад резко стало плохо. Сама лечилась, вроде поправилась, но сегодня не смогла встать с постели. Кашля нет, не гриппую. Голова болит, кости ломит, тяжело передвигаться самостоятельно. Скорая не приезжает — вызвала домой, никто из врачей не едет. Самой добраться нет сил. Если у кого-то есть знакомые в группах добровольцев-медиков, можете попросить их приехать?» — обратилась Жылдыз Мусабекова к своим подписчикам.

Она добавила, что ее дочери обратились в частную клинику, которая находится недалеко от дома, где она живет. Они попросили сделать уколы заболевшей матери. Но медики отказались. «Сейчас даже врачи боятся заходить к больным домой», — посетовала депутат.

Спустя два часа после публикации видео в Facebook появилось сообщение волонтера Индиры Куралбековой. Она написала, что оказала нардепу первую помощь вместе с хирургом Улуком Исмаиловым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158129/
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