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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Бишкекским медикам в борьбе с коронавирусом будут помогать врачи из регионов

Около 100 врачей-добровольцев из регионов будут помогать столичным медикам. Об этом стало известно на заседании республиканского оперативного штаба, которое провел премьер-министр Кубатбек Боронов.

Сегодня вечером в Бишкек прибудут медицинские работники из Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей. Приезд медиков из Баткенской и Джалал-Абадской областей ожидается завтра. Все они будут распределены по больницам, где не хватает медицинского персонала. Часть из них будет задействована в работе консультационной службы 118.

«Мы понимаем, что врачей и медицинских сестер сегодня в столице катастрофически не хватает. Поэтому было принято решение привлечь добровольцев из регионов. Каждый прибывший сотрудник вне зависимости от того, куда его направят, будет получать заработную плату и надбавку. Места проживания для них готовы. Уже завтра они приступят к работе», — отметил премьер.

К вечеру будут готовы более 700 дополнительных койко-мест. Общежития некоторых учебных заведений временно перепрофилируются под больницы.

Кубатбек Боронов

Вместе с решением организационных вопросов (доставка медицинского оборудования и препаратов) идет распределение медицинского персонала.

«Понятно, что в этих общежитиях не такие условия, как, например, на территории бывшей авиабазы «Ганси». Но сейчас самое главное — разместить больных и начать их лечение. Жители распространяют видео, где люди лежат на скамейках или в автомашине. Нельзя этого допустить. Поэтому ежедневно необходимо оборудовать как минимум по 500 новых койко-мест», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Кроме того, на заседании штаба стало известно, что Министерство иностранных дел отправило очередные ноты в Россию и Казахстан о предоставлении зеленого коридора для вывоза граждан Кыргызстана из Соль-Илецка (Российская Федерация).
Ссылка: https://24.kg/vlast/158089/
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