Более 200 миллионов сомов выделено МВД на выплату компенсаций во время ЧП

На выплату компенсаций милиционерам правительство выделило МВД более 200 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, ведомство само должно распределить, кому и сколько выплатить надбавок.

«В части выплат надбавок сотрудникам Службы охраны — я не в курсе этой ситуации, но возьму вопрос под контроль», — пообещал Кубатбек Боронов.

Напомним, сотрудники Службы охраны МВД пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили надбавки за время работы в режиме ЧП. Милиционерам объяснили, что СО — хозрасчетная организация, и все надбавки им должно выплачивать ведомство, но и там не могут выделить положенные средства.