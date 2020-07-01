В Бишкеке развернут дополнительно 750 койко-мест для больных пневмонией

Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил с премьер-министром Кубатбеком Бороновым текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Глава кабмина проинформировал о мерах, принимаемых республиканским штабом, Министерством здравоохранения, мэрией Бишкека, полномочными представительствами правительства в областях по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сегодня до конца дня 750 койко-мест будут развернуты на базах общежитий ряда учебных заведений и 400 мест — в аэропорту «Манас».

Ведутся работы по повышению потенциала деятельности служб экстренной медицинской помощи. Решается вопрос нехватки медицинских кадров путем мобилизации учащихся в ординатуре и студентов старших курсов медицинских вузов.

Глава государства подчеркнул, что сегодня первоочередной задачей являются сдерживание дальнейшего распространения вируса и своевременный прием, а также размещение больных в лечебных учреждениях. «Общественность должна получать полную и правдивую информацию по всем вопросам от республиканского штаба, специалистов. Очень важна обратная связь с обществом. Только тогда удастся снять напряженность и снизить распространение тревожных прогнозов», — отметил он и добавил, что не должны оставаться без внимания и другие вопросы, волнующие кыргызстанцев, касающиеся всех сфер жизнедеятельности страны.