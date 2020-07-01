23:26
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Власть

Мэром города Кара-Суу стал бывший таможенник Адыл Лолобаев

Мэром города Кара-Суу одноименного района Ошской области стал Адыл Лолобаев. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия.

Как ранее сообщала ЦИК, он был единственным кандидатом на должность. Его представила фракция СДПК Кара-Суйского городского кенеша.

Отмечается, что в Кара-Суйском городском кенеше 31 депутат, 30 из них проголосовали за, один отсутствовал.

Прежний мэр Кара-Суу Кутугали Козубаев освобожден от занимаемой должности 4 марта 2020 года согласно поданному им заявлению.

Отметим, Лолобаев Адыл Манасович в 2007 году был замглавой Ошской таможни, после начальником Джалал-Абадской и Баткенской. Ему 58 лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157941/
просмотров: 3219
Версия для печати
Материалы по теме
С инициативой прямых выборов мэра Бишкека выступают гражданские активисты
В Нарыне избрали нового мэра
На пост мэра города Нарына претендуют три кандидата. Кто они
Конфликта интересов нет. ЦИК прокомментировал выборы мэра Балыкчи
Мэром Балыкчи стал 26-летний Марат Кудайбергенов
В Балыкчи выбирают нового мэра
Мэром Чолпон-Аты избран Талант Сарбагышев
Выборы мэра. Жалобу депутатов Исфаны отдали в правоохранительные органы
Депутаты горкенеша Исфаны не признают результаты выборов мэра
Азиз Суракматов рассказал горожанам, что планирует сделать на посту мэра Бишкека
Популярные новости
Алгоритм захоронения умерших от&nbsp;COVID-19&nbsp;не соблюдается. Премьер встревожен Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
В&nbsp;Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на&nbsp;лекарства В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
8 июля, среда
23:10
Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от...
22:44
Езда на красный. Водитель создал аварийную ситуацию в Кара-Балте
22:22
Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста
22:19
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
22:08
Строительный мусор в «Джале» убрали после жалоб жителей в СМИ