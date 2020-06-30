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Власть

В структуре мэрии хотят создать центр молодежи. Депутаты не поддержали идею

Депутаты БГК не пришли к единому мнению по вопросу создания нового подразделения в структуре мэрии — центра молодежи. Он был включен в повестку дня внеочередной сессии горкенеша.

Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров отметил, что центр хотят создать для упорядочения молодежной политики.

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«К нам обращаются молодые люди с просьбой создать площадку. Многие из них сегодня вступают в политические партии, создают общественные организации. У нас в Бишкеке более 300 общественных организаций. Мы хотим, чтобы этот центр объединил инициативную молодежь — это президенты школ и университетов, чтобы они представляли нас на международной площадке», — сказал он.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что необходимо сделать так, чтобы этот центр не использовался для политических целей в предвыборный период.

По мнению депутата Таалайбека Сагынова, сегодня создание этого центра является преждевременным.

«Сейчас центр без целей и задач, это будет мертворожденный орган. Мы не видели ни его программу, ни устав. Нельзя так работать с молодежью. Считаю, нам нужно тщательно подготовиться к созданию этого органа. Я не против создания центра. Но сейчас этот вопрос преждевременный», — отметил Таалайбек Сагынов, добавив, что сразу предлагал снять вопрос с повестки дня.

Кроме того, проектом предлагается создать муниципальную службу по доходам и сборам. Сегодня город ежегодно выделяет средства на содержание 70 работников Государственной налоговой службы, которые осуществляли функции по сбору местных налогов. Документом предлагается сделать их муниципальными служащими.

На внеочередной сессии присутствует только 23 депутата из 45, для принятия решения они все должны проголосовать за. Коллеги стали уговаривать Таалайбека Сагынова поддержать проект. Но в итоге принято решение рассмотреть данный вопрос на следующей сессии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157839/
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