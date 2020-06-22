Здоровы. Спикер парламента и вице-спикеры сдали ПЦР-тест на коронавирус

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков и вице-спикеры Аида Касымалиева и Мирлан Бакиров сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата Жогорку Кенеша Алмазбек Сабырбеков.

По его словам, результаты у них отрицательные. Сдают анализы в обязательном порядке и остальные члены депутатского корпуса.

«В течение двух дней, думаю, с народными избранниками закончим. Пока заражение COVID-19 ни у кого не подтверждено. Тестируют также сотрудников аппарата и пресс-службы. Все они, согласно алгоритму, переведены на удаленный режим работы. Проверяют также помощников депутатов, словом выявляем всех контактных. Журналисты до конца сессии на парламентские заседания не попадут», — отметил Алмазбек Сабырбеков.

В пятницу 19 июня стало известно, что член парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заболел COVID-19. Он контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова.

Бейшеналы Нурдинов пришел в парламент вместо Алмазбека Баатырбекова. Последний назначен первым вице-премьер-министром.

Это уже второй случай заражения СOVID-19 в стенах парламента. 18 июня стало известно, что заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.