Мэр Бишкека заразился коронавирусом. Информацию 24.kg подтвердили в столичном муниципалитете.

Уточнятся, что Азиз Суракматов находится в самоизоляции три дня, заболевание протекает в легкой форме — у мэра небольшая температура.

Сам глава города отметил, что чувствует себя неплохо, но результат последнего ПЦР-анализа вышел положительным. Поэтому он находится дома, медики контролируют его состояние.

Мэр работает дистанционно дома, городской и оперативный штабы работают в штатном режиме, все городские службы и акимиаты работают без перебоев.