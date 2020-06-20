Проводы Абылгазиева без масок. Кому выписан штраф и сколько заплатят чиновники

Члены правительства и чиновники аппарата кабмина должны оплатить каждый по 3 тысячи сомов за нарушение предписаний, санитарно-гигиенических норм и социальной дистанции. Об этом сообщили в Центре госсанэпиднадзора Бишкека.

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По данным сотрудников аппарата правительства, штраф выписан экс-премьеру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и действующему главе кабмина Кубатбеку Боронову. Оштрафуют также вице-премьер-министров Акрама Мадумарова, Эркина Асрандиева и Аиду Исмаилову. Штраф выписан заведующим 15 отделов аппарата премьер-министра.