За что Кубатбек Боронов просит прощения у кыргызстанцев. ГКНБ не заставлял

Кубатбек Боронов признал критику президента страны и прокомментировал фотографию, сделанную накануне перед Домом правительства.

Читайте по теме Смачный поцелуй. В штабе всем угрожают, а сами пренебрегают санитарными нормами

По его словам, сотрудники аппарата попросили его с Мухаммедкалыем Абылгазиевым сфотографироваться на память. Глава кабмина заверяет, что все были в масках и сняли их только во время фотографирования.

«Сейчас я сожалею, что не обратил тогда на это внимания. Именно этот момент бросил тень на весь наш труд в течение последних шести месяцев. Конечно, мы подверглись большой критике со стороны общественности. Это правильно», — сказал он.

Премьер-министр попросил прощения у кыргызстанцев.

Как премьер-министр и глава Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией прошу прощения у всех кыргызстанцев. Кубатбек Боронов

Он напомнил гражданам о необходимости соблюдения основных требований — ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

«Совет безопасности предложил свои рекомендации, и мы также пришли к следующему решению. В соответствии с законом, начиная с меня, вице-премьер-министры, руководитель аппарата и бывший премьер-министр выплатят штрафы. Штрафы на рядовых сотрудников аппарата распространяться не будут, так как руководители отделов вызвали их с рабочих мест на проводы экс-премьера. Поэтому они не будут наказаны», — сказал Кубатбек Боронов.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совета безопасности в узком составе указал на нарушение санитарных норм членами правительства. Он напомнил о групповом снимке чиновников на проводах Мухаммедкалыя Абылгазиева в отставку.

Ранее некоторые кыргызстанцы на камеры извинялись за то, что распространяли информацию, в том числе медики. Общественность возмутилась, что ГКНБ принуждает граждан просить прощения. В Генпрокуратуре заявили, что они сами просили это сделать. После критики общественности публичные извинения прекратились.