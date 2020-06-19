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Власть

Чиновники кабмина не определились, кто будет выявлять фейки в интернете

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по законопроекту о манипулировании информацией. Автор инициативы — депутат Гульшат Асылбаева.

Представители правительства отметили, что решение о том, какой именно орган — МВД или Министерство культуры, информации и туризма — будет выявлять фейки, пока не принято.

Представитель Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев считает, что законопроект не нужен, он лишний. Поскольку выявить фейк, идентифицировать его технически очень сложно, и он не понимает, как чиновники будут это делать.

В поддержку инициативы Гульшат Асылбаевой выступила ее коллега Евгения Строкова. Она полагает, что против высказываются те, кто зарабатывает на фейках. Она предложила нардепу Айнуре Осмоновой создать прецедент и подать в суд на пользователей соцсетей, критикующих парламент.

Напомним, юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/vlast/156668/
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