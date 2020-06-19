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Власть

Коллективу Госкомсвязи представили нового руководителя

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков представил коллективу Государственного комитета информационных технологий и связи нового председателя ведомства Алтынбека Исмаилова. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Первый вице-премьер-министр отметил профессиональный уровень Алтынбека Исмаилова, пожелав ему больших успехов на ответственном посту. Алмазбек Баатырбеков подчеркнул важность усиления мероприятий по цифровизации страны, отметив, что президент определил ее приоритетным направлением государственной политики.

Председатель ГКИТС Алтынбек Исмаилов в свою очередь выразил благодарность за оказанное доверие.

Напомним, что предыдущий глава ведомства Дастан Догоев подал в отставку после поступления в Гарвард.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156666/
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