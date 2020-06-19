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Власть

Депутат: Пусть охотники привозят из Кыргызстана красивые фотографии, а не трофеи

«Пусть охотники привозят из Кыргызстана фотографии нашей красивой природы, а не трофеи», — заявил на общественных слушаниях по законопроекту «О временном запрете на охоту на некоторые виды животных в КР» депутат Экмат Байбакпаев.

Он напомнил, что ранее уже предлагал ввести запрет на охоту сроком на 10 лет. Но его не поддержали коллеги.

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«Перед карантином ко мне обратились экологи, активисты, чтобы повторно рассмотреть законопроект, но это можно сделать только через полгода после отклонения парламентом», — отметил Экмат Байбакпаев.

Тогда группа депутатов разработала новый проект. В нем сократился срок моратория на охоту с 10 лет до пяти, и распространяется он на четыре вида животных: горных барана и козла, косулю и кабана.

«Речь идет о сохранении нашего животного мира, мы должны общими усилиями найти выход, перейти на новые, альтернативные виды охоты, отойти от традиционных», — сказала депутат.

Экмат Байбакпаев отметил, что один из пунктов законопроекта посвящен развитию экотуризма и альтернативных видов охоты.

«Надо сделать так, чтобы в Кыргызстан люди приезжали с фоторужьями, у нас красивая природа, и они бы потом показывали наши красоты, а не трофеи животного мира», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156655/
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