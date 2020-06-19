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Власть

Кубатбек Боронов обозначил 11 главных приоритетов работы правительства

Премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании с участием руководителей государственных органов обозначил 11 главных приоритетов работы правительства. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Он отметил, что влияние пандемии коронавируса на мировую экономику вынуждает вносить коррективы и в экономику Кыргызстана. Поэтому правительство пересматривает свои экономические программы и планы.

Глава кабинета министров обозначил следующие приоритеты в работе правительства:

  • обеспечить восстановление экономики и не допустить снижения уровня ВВП ниже прогнозируемого уровня в 5,3 процента;
  • исполнить в полном объеме сокращенные планы бюджета и изыскать дополнительные средства;
  • сдержать уровень дефицита бюджета на прогнозных показателях в 4,7 процента ВВП;
  • по итогам полугодия пересмотреть план мероприятий на 2020 год и обеспечить их реализацию;
  • обеспечить предпринимателей льготными кредитами, оказать государственную финансовую поддержку не менее в 14 миллиардов сомов субъектам предпринимательства, пострадавшим от пандемии в рамках реализации антикризисного плана;
  • разработать и утвердить третий пакет комплексных мероприятий по восстановлению экономики и ее дальнейшему развитию в посткризисный период;
  • дальнейшее развитие системы фискализации экономики;
  • завершение реализации мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности таможенной системы;
  • усиление борьбы с теневой экономикой (внедрение четкой системы учета товаров позволит ощутимо снизить налоговую нагрузку);
  • усилить деятельность в сфере цифровизации;
  • обеспечить своевременное принятие Жогорку Кенешом законопроектов, необходимых для пополнения государственного бюджета.

При этом третий пакет антикризисных мер разрабатывают для укрепления экспортного потенциала, поддержки отечественных предпринимателей, активизации политики импортозамещения, увеличения объемов производства экологически чистой продукции, создания благоприятных условий для ведения бизнеса и совершенствования системы управления госсобственностью.

Развитие системы фискализации предполагает внедрение с 1 июля 2020 года электронных счетов-фактур, виртуальных контрольно-кассовых машин, автоматизированной системы учета отпуска нефтепродуктов на всех автозаправочных станциях и обязательную маркировку средствами цифровой идентификации алкогольной и табачной продукции.

Совершенствование налогового администрирования предусматривает сокращение видов налоговых режимов и снижение налоговой нагрузки для дальнейшего внедрения единой налоговой системы.

Планируется также активизировать переговоры с зарубежными партнерами для реструктуризации сроков выплат по внешнему долгу и продолжить реализацию комплекса мероприятий по развитию регионов.

Правительство надеется в этом году завершить второй этап проекта «Безопасный город», расширить функционал государственных услуг в электронном формате, обеспечить доступ в интернет на всей территории страны и продолжить разработку информационных баз с дальнейшей интеграцией в систему «Тундук».
Ссылка: https://24.kg/vlast/156616/
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