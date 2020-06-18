Президент Сооронбай Жээнбеков поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым

Президент Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего и полного выздоровления. Президент Кыргызстана особо подчеркнул вклад Нурсултана Назарбаева в развитие кыргызско-казахстанского сотрудничества, основанного на добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзничестве.

Стороны также отметили, что страны смогут преодолеть последствия коронавирусной инфекции только совместными усилиями, направленными на защиту жизни и здоровья граждан, а также поддержание экономики государств.

Отметим, сегодня стало известно, что Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.