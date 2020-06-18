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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Маленькая оплошность. Правительство прокомментировало нарушение санитарных норм

Массовое нарушение санитарных норм со стороны аппарата правительства во главе с бывшим и действующим премьер-министрами пресс-служба назвала «маленькой оплошностью» и просит простить. Об этом руководитель пресс-службы кабмина Чынгыз Эсенгул уулу написал на своей странице Facebook.

По его словам, не стоит из-за одной фотографии обесценивать всю работу команды, которая с марта месяца, «не снимая маски, трудится».

«Каждый день проверяется температура сотрудников аппарата, все носят маски и в здании установлены санитайзеры», — отмечает Чынгыз Эсенгул уулу.

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По его словам, Мухаммедкалый Абылгазиев и Кубатбек Боронов согласились на общие фотографии по просьбе сотрудников аппарата.

«Фотография без маски сделана на открытом воздухе и за короткое время. После все одели маски. Коронавирус для нас всех большое испытание. Очень жаль, что в таких условиях, некоторые начали заявлять, что нет вируса и можно не носить маски. Там, где работа, не бывает без недостатков. Простите нас за маленькую оплошность», — заявил он.

В соцсетях раскритиковали членов правительства, бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и назначенного накануне на должность главы кабмина Кубатбека Боронова за отсутствие масок и несоблюдение дистанции во время церемонии передачи полномочий.

В соцсетях также опубликовали общую фотографию, на которой запечатлели несколько десятков чиновников. Они позируют без масок и стоят плотными рядами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156588/
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