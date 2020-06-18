11:29
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Финпол: Деньги в фонд Матраимовых от жены Саймаити поступили в качестве помощи

Деньги в фонд имени Исмаила Матраимова со счета супруги Айеркена Саймаити отправлены в качестве помощи. Об этом на заседании парламента, где озвучили заключение депутатской комиссии по расследованию убийства китайского бизнесмена, сообщил зампредседателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев.

Депутат Дастан Бекешев спросил у представителя Финпола, действительно ли Вуфули Бумаилиаму (супруга Саймаити) отправляла деньги на счет фонда имени Исмаила Матраимова.

«В 2016 году от Вуфули Бумаилиаму поступило $199 тысяч. Деньги принадлежали другому гражданину Турции, который прислал их в фонд через банковский счет супруги Саймаити в качестве помощи», — ответил Эмиль Жамгырчиев.

Дастан Бекешев отметил, что это говорит о связи Вуфули Бумаилиаму с фондом имени Исмаила Матраимова. Однако замглавы ГСБЭП возразил. По его мнению, связь заключается только в том, что с ее счета поступили деньги в фонд.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября прошлого года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156581/
просмотров: 3710
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус. Финпол приостанавливает работу общественной приемной
Подделка подписи и растрата миллионов. Новый скандал в Федерации профсоюзов
Убийство Саймаити. Следствие не установило, как внедорожник оказался в Турции
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия подвела итоги работы
Стихийная продажа контрабандных ГСМ на дорогах. Финпол расписался в бессилии
Финпол задержал главу госдирекции автодороги Бишкек — Ош
У ГСБЭП есть вопросы о законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева
Коронавирус в Кыргызстане. Братья Матраимовы перечислили 10 миллионов сомов
В аптеке Бишкека одноразовые маски продают по 27 сомов. ГСБЭП начала проверку
Мука в Бишкеке есть. Финпол будет жестко пресекать искусственное повышение цен
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент Ситуация с коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент
Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со&nbsp;всеми коллегами Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со всеми коллегами
Кубатбек Боронов призвал готовиться к&nbsp;худшему Кубатбек Боронов призвал готовиться к худшему
Смачный поцелуй. В&nbsp;штабе всем угрожают, а&nbsp;сами пренебрегают санитарными нормами Смачный поцелуй. В штабе всем угрожают, а сами пренебрегают санитарными нормами
Бизнес
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
22 июня, понедельник
11:28
В Узгенском районе в ДТП погибли три человека В Узгенском районе в ДТП погибли три человека
11:26
В Кыргызстане для зараженных коронавирусом есть 1 тысяча 821 койко-место
11:00
Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
10:56
Драка водителей маршруток. Начато досудебное производство
10:54
В Кыргызстане увеличилось число больных с внебольничной пневмонией