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Власть

Судебная реформа должна быть доведена до конца. Несмотря на коронавирус

Президент Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросам реализации судебно-правовой реформы в стране. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, реализация всех мероприятий в рамках судебно-правовой реформы должна проводиться своевременно и завершена в срок.

Президент подчеркнул необходимость скорейшей реализации АИС Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) в части судебного и судебно-исполнительного блоков и пробации, добавив, что ЕРПП является ключевым элементом всей реформы, от которой зависит ее эффективность.

До внедрения ЕРПП наблюдалась фальсификация статистики, что приводило к сокрытию информации о преступности, нарушениям прав человека, коррупции и негативно отражалось на доверии общественности к правоохранительной и судебной системам.

Отмечена важность усиления взаимодействия между соответствующими структурами для оперативной и эффективной реализации мероприятий в рамках судебно-правовой реформы.

Итоги данных поручений подведут на заседании Совета по судебной реформе в сентябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156573/
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