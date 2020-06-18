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Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Депутатская комиссия подвела итоги работы

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити подвела итоги работы. Об этом на заседании парламента сообщил ее глава Талант Мамытов.

По его словам, комиссия, изучив все факты, официальную информацию и материалы, пришла к трем выводам.

1. В августе 2014 года сотрудник ГРС в нарушение правовых норм незаконно выдал паспорт Айеркену Саймаити, что позволило ему выехать из Кыргызстана. Правоохранительные органы Оша в мае 2017-го возбудили уголовное дело по статье 166 «Мошенничество» на основании заявления гражданина КНР А.А., что Саймаити взял у него деньги и товары народного потребления на общую сумму $3 миллиона 28 тысяч 168 и скрылся.

2. Гражданин Саймаити перевел контрагентам за рубежом в 2012-2017 годы $932 миллиона. Это были средства предпринимателей из торговых точек Оша. По итогам проверки в целом трех компаниям доначислены налоговые сборы.

3. Установлено, что Саймаити был в тесных отношениях с консулом КР в Турции, это доказывается тем, что он пользовался его машиной.

«По пяти уголовным делам, возбужденным по фактам, опубликованным журналистами, ведется следствие», — подытожил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156571/
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