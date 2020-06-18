Исхак Пирматов: Семейное насилие совершается из-за уверенности в безнаказанности

Предложение об исключении возможности примирения сторон в случае семейного насилия вызвало споры в парламенте во время обсуждения поправок в некоторые законодательные акты.

Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, не станет ли исключение возможности примирения сторон причиной разрушения семьи.

Читайте по теме Ужесточить наказание за семейное насилие предлагает депутат

«Предположим, если муж с женой поругаются, она напишет заявление в милицию, вы предлагаете сразу заключать супруга под стражу? Как он вернется потом в семью, как простит жену. Думаю, действующая редакция и так работает хорошо», — сказал он.

Несколько коллег его поддержали.

Инициатор законопроекта Исхак Пирматов возразил. По его словам, речь идет о системном насилии, если нанесен ущерб здоровью, а не о словесных перепалках. Он напомнил, что растет число резонансных фактов насилия.

«Такие вещи будут продолжаться, если не прекратить. А это возможно, если насильник будет знать о неотвратимости наказания», — сказал он.

Махабат Мавлянова предлагает наделить органы МСУ функцией вмешательства в семейные споры.

«Или какие-то общественные советы создать. У нас есть традиции, когда мы прислушиваемся к старшим. В каждом квартале знают, где происходит насилие, но предпочитают не вмешиваться. Но, может, имеет смысл создавать какие-то советы, могли бы вмешиваться, если происходит насилие», — сказала она.

Исхак Пирматов возразил: законопроект разработан именно потому, что не работают подобные институты.

За три месяца зафиксировано более 3 тысяч фактов семейного насилия, и все это совершается из-за безнаказанности. Исхак Пирматов.

«Мы должны работать над безграмотностью населения, воспитанием в семье. У женщин исчезает вера в справедливость, потому что никто не реагирует», — отметил он.

Наталья Никитенко заметила, что какие-то оправдательные доводы в отношении лиц, совершающих насилие, недопустимы.

«Законопроект покажет насильникам, что наказание обязательно будет. Иначе эта ситуация не изменится. Я удивлена тем, что коллеги говорят, как можно вмешиваться, если стороны хотят помириться, но там, где насилие, уже семьи не может быть», — сказала она.