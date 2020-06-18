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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Ужесточить наказание за семейное насилие предлагает депутат

Исключить возможность примирения сторон, если насилие совершено человеком, которому ранее уже выдан охранный ордер, предлагает депутат Исхак Пирматов. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп предлагает поправки в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием.

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Исхак Пирматов напомнил, что в случае семейного насилия жертва может обратиться за охранным ордером. «Но бывает, что даже это не останавливает человека и он вновь совершает насилие. Если избиения повторяются, если наносится урон здоровью, то в таких случаях не должно быть примирения сторон», — сказал он.

Кроме того, предлагается, чтобы при повторном насилии нарушителя могли брать под стражу на время следствия, лишать свободы сроком до 7,5 года.

«Посмотрите на случай в Сузаке, действующая статья кодекса не дает права задержать и содержать под стражей супруга, и следователь вынужден переквалифицировать статью. Системность доказать очень сложно», — сказал он.

Исхак Пирматов добавил, что пострадавшие должны пройти медицинскую экспертизу, участвовать в очной ставке и других процессуальных мероприятиях. Поэтому депутат предлагает, чтобы досудебное производство по делам о семейном насилии могло начинаться на основании сообщений, полученных из различных источников, в частности от соседей и родственников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156551/
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