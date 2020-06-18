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Власть

О пенсиях жен пограничников задумались в Жогорку Кенеше

В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах».

Депутаты предлагают назначать пенсии по выслуге лет женам пограничников, если они в течение пяти лет не могут сами трудоустроиться на погранзаставе, где служат их мужья.

Как отметила разработчик, депутат Эльвира Сурабалдиева, документ направлен на поддержку жен пограничников. Очень часто в одной воинской части ГПС служат оба супруга. При этом в большинстве случаев супруг — офицер, а жена — рядовая.

При переводе супруга жене приходится увольняться и вновь призываться. В связи с чем женщины-военнослужащие теряют выслугу лет. 

Депутат добавила, что нередко бывает так, что женщина не может трудоустроиться. «При этом пограничники еще сами платят за свет на заставах. Условий нет, живут на отдаленных горных заставах, почему должны платить за свет», — отметила она и добавила, что говорила об этом с бывшим премьер-министром.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что жены пограничников находятся в уязвимой ситуации. Она спросила у заместителя председателя Государственной пограничной службы Курманбека Исакова, как обстоят дела с трудоустройством жен военнослужащих.

«По-разному. Есть подразделения в населенных пунктах, есть в отдаленности. Поэтому кто-то может трудоустроиться, кто-то нет. И чаще не по специальности. Такие же условия с устройством детей. Или оставляют родителям, или вынуждены увольняться, если супруга переводят», — ответил Курманбек Исаков.

Наталья Никитенко отметила, что предлагаемый законопроект частично решает вопрос с пенсионным обеспечением женщин-военнослужащих. «Но необходимо больше внимания уделить вопросам социальной поддержки, помогать с трудоустройством, возможно, проводить переобучение», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156530/
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